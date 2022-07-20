Евросоюзу посоветовали задействовать АЭС и угольные станции для обогрева зимой

Власти в Европе начали готовиться к первой зиме без российского газа. Для обогрева еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предложил продлить работу атомных и угольных электростанций, сообщил ТАСС.

«Мы приняли решение — готовимся к зиме без российского газа. Чтобы продержаться эту зиму и, возможно, следующую, государства ЕС могут продлить работу своих АЭС или угольных станций», — сказал он.

Однако заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс напомнил о планах перейти на альтернативную энергетику, которая на фоне цен на газ стала рентабельной.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони ранее заявил, что кризис вызвали не антироссийские санкции, а конфликт на Украине и «эффект мультипликации», сообщил RT.