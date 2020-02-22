Евросоюзу не удалось договориться о бюджете из-за Brexit

В Евросовете провалили переговоры по долгосрочному бюджету Союза на 2021–2027 годы. Все из-за ушедшей Великобритании.

«Мы знаем, что этот европейский бюджет является очень трудным предметом, и переговоры очень трудные, особенно после Brexit», — передает «Интерфакс» слова председателя Совета Шарля Мишеля.

Он указал, что после Brexit Европейский союз не может досчитаться около 60-75 миллиардов евро. По его словам, экономическому сообществу нужно время и терпение для того, чтобы согласовать бюджет.

Заседание Европейского совета прошло в Брюсселе 21 февраля, но, по сообщениям СМИ, заняло меньше получаса.

Европейский совет, высший политический орган ЕС, состоит из глав государств и правительств государств — членов ЕС.

Великобритания покинула экономическое сообщество в полночь по центральноевропейскому времени 1 февраля этого года, после чего в ЕС осталось 27 членов.