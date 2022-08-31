Евросоюзу напомнили о насмешках над Трампом за его слова о зависимости от газа из России

Зависимость Европы от российского газа стала одной из главных тем выступления в ООН бывшего президента США Дональда Трампа в 2018 году. Политик говорил о том, что ЕС еще сильно пожалеет, что поставил себя в такие условия. Тогда Трампа подняли на смех. Но время показало, что он оказался прав. Об этом в своей колонке для издания The American Conservative написал обозреватель Род Дреер.

Он подчеркнул, что сейчас в таком же положении оказался президент Венгрии Виктор Орбан, который последовательно выступал против введения санкций в отношении России. В ответ европейские политики называли его «марионеткой Путина».

«С приближением зимы и астрономическими ценами на газ, грозящими обрушить европейскую экономику, Орбан выглядит пророком», — подчеркнул Дреер.

Журналист заметил, что руководители США и Евросоюза вогнали все страны Запада в экономическую депрессию своими решениями. Они пытались обыграть Россию, введя против нее санкции. Меры оказались неэффективными.

«Нами правят дураки, предпочитающие солнечные идеологические мечты холодной реальности, которая в январе сильно ударит по европейским домам и предприятиям», — резюмировал Дреер.

Цена тысячи кубометров газа на пиках предстоящей осенью и зимой превысит четыре тысячи долларов. Такой прогноз сделала глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он пояснил, что сейчас основное влияние на ценообразование оказывают страны Азии, которые скупают энергоноситель в условиях предстоящего отопительного сезона.