Мир 28 марта 2023, 19:50 Евросоюзу напомнили о 150 ядерных боеголовках США в Восточной Европе и Турции Политик Девинтер: ЕС забыл о 150 ядерных боеголовках США в Восточной Европе и Турции U.S. Department of Defense

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Евросоюз обрушился с критикой на Россию после ее решения разместить в Белоруссии ядерное оружие. Однако страны ЕС, видимо, забыли о 150 американских ядерных боеголовках B61 в Восточной Европе и Турции, заявил в интервью РИА «Новости» член бельгийской партии «Фламандский интерес» Филипп Девинтер.

«Когда в Европе говорят о размещении в Белоруссии российского ядерного оружия, они забывают о расположенных в Турции и Восточной Европе 150 американских тактических ядерных боеголовках», — сказал он.

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Девинтер назвал наличие этого оружия пережитком холодной войны, ведь оно находится в Европе со времен падения железного занавеса. Европейским странам нужно всерьез задуматься о поиске решения конфликта на Украине и о предотвращении противостояния, которое грозит новой мировой войной, добавил парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что место для хранилища ядерного оружия достроят в Белоруссии к 1 июля. После этого некоторые страны Запада резко осудили этот шаг. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такую реакцию неадекватной.