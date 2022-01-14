Российская вакцина «Спутник V» давно могла бы быть одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), если бы ее оценка производилась исключительно по медицинским показателям. С таким мнением выступил член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон.

Петр Быстрон отметил в беседе с «Известиями», что на текущий момент признание российского сертификата о вакцинации тормозится только из-за факторов в политике и экономике. Кроме того, немецкий депутат выступил с критикой некоторых других решений ЕС — например, финансовой поддержки для Украины или введенных в отношении России санкций.

«Агентство не позволяет использовать российскую вакцину по политическим и экономическим причинам. Оно защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции. Кроме того, оно не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию», — выразил свое мнение дипломат.

Быстрон также добавил, что для увеличения объемов торговых отношений между Германией и Россией важно прекратить санкции и наладить дипломатические связи. Что касается российской вакцины, то Германия до сих пор не признала отечественные сертификаты о вакцинации против COVID-19 «Спутником V».