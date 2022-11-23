Мир 23 ноября 2022, 23:24 Евросоюз зашел в тупик при обсуждении потолка цен на российскую нефть — СМИ Bloomberg: Евросоюз зашел в тупик, обсуждая введение потолка цен на российскую нефть РИА «Новости»

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Переговоры по вопросу введения потолка цен на российскую нефть зашли в Евросоюзе в тупик. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

«Переговоры между странами Европейского союза о том, где установить предлагаемый „Большой семеркой“ предельный уровень цен на российскую нефть, зашли в тупик», — написали авторы статьи.

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Они уточнили, что европейские страны не смогли прийти к единому мнению во время обсуждения вопроса вечером 23 ноября. По словам собеседника агентства, в Евросоюзе возникают споры из-за разработки плана о введении потолка цен.

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«Исполнительный орган ЕС предложил уровень в 65 долларов за баррель, который Польша и страны Балтии отвергли как слишком щедрый по отношению к Москве», — отметили журналисты.

Евросоюз хотел установить в качестве верхней границы стоимости отметку в 70 долларов за баррель, но страны с развитой судоходной отраслью не хотят опускаться ниже этой суммы. В частности, речь идет о Греции и Мальте. Представители стран ЕС планируют провести дополнительные переговоры.