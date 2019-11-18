Евросоюз защитит авиацию от помех

По мнению ЕС, Россия планирует «полностью заглушить сигналы спутниковой и сотовой связи, автоматического зависимого наблюдения-вещания, FM- и GPS-сигналы».

«Рассчитанный на два года проект возглавит Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) в сотрудничестве с европейскими партнерами. Его цель — обеспечить безопасность полетов средств гражданской авиации посредством внедрения комплексных мер безопасности и механизмов защиты от помех», — отметил ЕС.

Согласно поправкам к проекту общего бюджета Евросоюза, на проект по борьбе с помехами в работе глобальной спутниковой навигационной системы выделили $1,5 миллиона. Это обусловлено инвестициями России в средства радиоэлектронной борьбы.

«На протяжении многих лет эксперты по авиационной безопасности предупреждают о рисках для безопасности полётов гражданской авиации, связанных с киберугрозами, а также созданием простых и сложных помех в работе ГНСС. В последние годы российские военные направляют крупные инвестиции в средства и системы радиоэлектронной борьбы для того, чтобы полностью заглушить сигналы спутниковой и сотовой связи, автоматического зависимого наблюдения-вещания, FM- и GPS-сигналы и прочие», — поясняет обоснование.

По словам авиаэксперта и заслуженного летчика РФ генерал-майора Владимира Попова, отечественные системы РЭБ должны лишь обезопасить страну от военных угроз, не создавая помех европейской гражданской авиации.

«Российские средства радиоэлектронной борьбы не направлены против гражданской авиации. Боевые подразделения ВВС, ВКС могут быть использованы против сил ПВО условного противника и против боевой авиации, если она выполняет полеты по маршрутам гражданской авиации», — подчеркнул он.

Эксперт обратил внимание на то, что страны Европы располагают системы РЭБ близко к аэропортам и маршрутам полета. Он считает, что заявление об опасности российских систем — это политический, политизированный акт против России.