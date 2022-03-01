Евросоюз зарегистрировал заявку Украины на вступление в свой состав

Европейский союз зарегистрировал заявку Украины на выступление в состав экономической организации. Об этом в своем Twitter сообщил представитель Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

«Передал заявку Украины на членство в ЕС, подписанную президентом Зеленским, французскому постоянному представителю в ЕС Филиппу Леглиз-Коста», — написал Ченцов.

Он добавил, что заявка зарегистрирована и процесс вступления начался.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе экстренного заседания Совета Европы, которое прошло в ночь на 25 февраля просил рассмотреть заявку Украину по вступлению в ЕС по ускоренной процедуре.

Глава Еврокомиссии отметила Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украине необходимо провести большое количество реформ. Она заявила, что объем такой работы невозможно сделать за несколько месяцев.