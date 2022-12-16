Мир 16 декабря 2022, 16:25 Евросоюз запретил своим гражданам работать в российских госорганах Совет ЕС сообщил о запрете своим гражданами занимать должности в российских госорганах flickr

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Евросоюз запретил своим гражданам занимать любые должности в российский государственных органах или контролируемых властями организациях. Об этом 16 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

«Запрещено занимать любые должности в органах управления всех российских государственных или контролируемых государством юридических лицах, организациях или органах, расположенных на территории России», — сказали в ЕС.

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Власти Евросоюза 16 декабря утвердили девятый пакет антироссийских санкций. В ЕС посчитали, что очередные ограничения должны еще больше усилить давление на российское правительство.

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Санкции затронут 168 организаций, которые связаны с военно-промышленным комплексом РФ, сообщил «Царьград». Расширят запрет на экспорт авиационных товаров и технологий, а также связанных с космической промышленностью.

Евросоюз заморозит активы еще двух банков России. Также власти ЕС начали отзыв лицензий на вещание НТВ и «НТВ Мир», «России 1», РЕН ТВ и Первого канала.