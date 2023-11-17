Мир 17 ноября 2023, 00:17 Евросоюз запланировал ввести санкции против сына Медведева — СМИ The Guardian: в ЕС захотели ввести санкции против сына Дмитрия Медведева pxhere.com

Читать 360tv в

Сын заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева Илья может попасть под санкции Европейского союза. Об этом сообщила газета The Guardian.

Еврокомиссия ведет работу над 12 пакетом ограничений против России. По мнению представителей ЕС, сын Медведева якобы проводил дезинформационную кампанию в отношении Украины.

Реклама

«В расширенном санкционном списке есть Илья Медведев, имя и дата рождения которого совпадают с именем и датой рождения единственного сына бывшего президента», — написали авторы материала.

В списках очередного пакета антироссийских санкций также значится председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. По версии The Guardian, она якобы является родственницей президента России Владимира Путина.

Ранее Еврокомиссия предложила ввести санкции против физических и юридических лиц, которые помогали проводить выборы в новых регионах России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил с идеей добавить в список 120 лиц и компаний, а также ужесточить потолок цен на нефть и принять новые торговые ограничения.