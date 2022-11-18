Мир 18 ноября 2022, 10:54 Евросоюз заморозил 68 миллиардов российских евро Politico: ЕС заморозил российские активы на 68 миллиардов евро Unsplash

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Евросоюз заморозил российские активы общей суммой 68 миллиардов евро. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии.

Основную часть активов заморозили в Бельгии (50 миллиардов евро) и Люксембурге (5,5 миллиардов). На эти две страны, на Австрию, Германию, Ирландию, Италию и Францию приходятся 90% замороженных активов. При этом около 33,8 миллиардов евро могут приходиться на национальные резервы России, точная цифра пока не известна.

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Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил заморозить активы бизнесменов и глав госкорпораций, которые покинули страну после начала специальной военной операции на Украине. Он предложил перенаправлять эти суммы на финансирование СВО.

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А до этого заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что если Запад конфискует зарубежные активы России, властям придется изымать имущество частных инвесторов из недружественных государств. У страны просто не останется другого выбора.