Евросоюз заявил о планах создать центр кибербезопасности при Еврокомиссии | 360°

Мир 31 октября 2022, 11:26 Евросоюз заявил о планах создать центр кибербезопасности при Еврокомиссии

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Евросоюз принял решение создать ситуационно-аналитический центр по вопросам кибербезопасности, который будет работать при Еврокомиссии. Об этом написал RT со ссылкой на Генеральный директорат ЕК.

На эти цели планируется выделить около 22 миллионов евро.

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«Общая цель контракта — предоставление специализированных услуг, направленных на содействие в моделировании, проектировании и разработке центра ЕС по ситуационной осведомленности и анализу в сфере кибербезопасности для Еврокомиссии», — говорится в документе.

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Среди основных задач ситуационного центра отмечается сбор и синтез киберинформации. Кроме того, центр будет предоставлять услуги по противодействию быстро меняющимся угрозам, затрагивающим важную инфраструктуру в ЕС.