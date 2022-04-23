Евросоюз заявил о намерении возобновить торговый диалог с Индией

Евросоюз (ЕС) намерен возобновить торговые переговоры с Индией, которые были приостановлены в 2013 году. Причиной стало желание ослабить зависимость страны от отношений с Россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«ЕС планирует возобновить торговые переговоры с Индией с целью предоставления южноазиатской стране <…> возможности для диверсификации, отойдя от [зависимости от] России», — говоритя в сообщении.

По данным агентства, сообщество намеревается создать Совет по технологиям, в который также войдет и Индия. Источники Bloomberg пояснили, что в задачи нового органа могут войти общая координация по защите данных пользователей, общее регулирование социальных сетей и развитие цифровизации.

Переговоры о заключении всеобъемлющего соглашения о свободной торговле Евросоюз и Индия ведут с 2007 года. В 2013 эти переговоры были приостановлены по причине разногласий сторон по вопросам прав на объекты интеллектуальной собственности и информационной безопасности в компаниях IT-сектора, а также из-за доступа некоторых товаров на общий рынок.

За время паузы обе стороны неоднократно высказывали желание возобновить переговорный процесс.

Ранее обозреватель британского The Telegraph Джереми Уорнер призвал Индию сделать выбор и отказаться от сотрудничества с Россией, чтобы присоединиться к западному блоку. Индия закупает у России нефть и вооружение в большом ассортименте. За отказ от сотрудничества Запад предлагает продавать стране военные системы по субсидированным ценам. Это снизит долю РФ в поставках оборонного вооружения, заметил британский обозреватель.