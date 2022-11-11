Мир 11 ноября 2022, 14:24 Евросоюз заявил, что решение о прекращении огня должна принимать Украина РИА «Новости»: в ЕС заявили, что решение прекратить огонь должна принимать Украина РИА «Новости»

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Украинские власти должны сами принять решение о прекращении огня, а Евросоюз поддержит эту позицию, заявил СМИ высокопоставленный европейский источник. Позиция ЕС по этому вопросу остается неизменной, сообщило РИА «Новости».

«Что касается прекращения огня, то мы всегда говорили, что решение за Украиной», — сказал источник.

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Он добавил, что военная логика не всегда совпадает с политической или дипломатической. Так или иначе, конфликты завершаются переговорами и прекращением огня.

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«Мы на Западе полностью разделяем идею о том, что украинцы должны определить момент, а мы, несомненно, окажем содействие», — заключил он.

Россия со своей стороны неоднократно заявляла о том, что остается открытой для переговоров с Украиной. Однако власти этой страны на законодательном уровне определили их невозможность, отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков.

В ноябре позиция президента Украины Владимира Зеленского несколько изменилась. Он записал видеообращение, в котором перечислил условия для переговорного процесса. Позже политик дал интервью телеканалу CNN, заявив, что «не закрывал дверь для диалога с российскими властями»