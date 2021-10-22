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    22 октября 2021, 21:37

    Евросоюз заявил, что готов ввести санкции против Белоруссии

    Евросоюз введет санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границах Литвы и Польши.

    Арина Бобкова

    Европейский союз заявил о готовности ввести против Белоруссии персональные санкции. Об этом сообщило «Утро.ру».

    Причиной такого решения послужил миграционный кризис на границах Литвы и Польши. Брюссель заявил также о возможном закрытии авиалиний, с помощью которым мигранты попадают в страну для дальнейшей переправки в ЕС.

    «Мы должны привлечь белорусское правительство к ответственности за эти действия, а также просмотреть списки авиакомпаний и туроператоров, причастных к такого рода использованию людей в качестве оружия, подталкиванию их к границам и созданию ситуаций, в которых просматривается вопиющее нарушение прав человека», — заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель