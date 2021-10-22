Евросоюз заявил, что готов ввести санкции против Белоруссии

Европейский союз заявил о готовности ввести против Белоруссии персональные санкции. Об этом сообщило «Утро.ру».

Причиной такого решения послужил миграционный кризис на границах Литвы и Польши. Брюссель заявил также о возможном закрытии авиалиний, с помощью которым мигранты попадают в страну для дальнейшей переправки в ЕС.

«Мы должны привлечь белорусское правительство к ответственности за эти действия, а также просмотреть списки авиакомпаний и туроператоров, причастных к такого рода использованию людей в качестве оружия, подталкиванию их к границам и созданию ситуаций, в которых просматривается вопиющее нарушение прав человека», — заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель