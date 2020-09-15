facebook_pixel
    15 сентября 2020, 13:05

    Евросоюз захотел ввести санкции против Белоруссии «как можно быстрее»

    Андрей Иванов

    ЕС намерен ввести санкции против Минска до заседания Евросовета 24–25 сентября. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
    Евросоюз захотел ввести санкции против Белоруссии «как можно быстрее»

    «Мы принимаем санкции. Многие, кто участвовал в репрессиях, попадут под эти санкции. Мы изучаем в Совете этот вопрос, хотим как можно быстрее принять санкции до Евросовета», — приводит РИА «Новости» слова Борреля.

    Он добавил, что список антибелорусских санкций в будущем расширят, если «ситуация будет и дальше ухудшаться».

    19 августа главы стран Евросоюза собрались на экстренную встречу по вопросу ситуации в Белоруссии. По итогам саммита ЕС не признал результаты президентских выборов в республике и решил наказать «значительное число тех, кто ответственен за насилие в стране и фальсификацию на выборах». В ЕС не исключили санкции против действующего белорусского президента Александра Лукашенко.

    Ранее Боррель заявил, что Европейскому союзу необходимо и дальше работать с Лукашенко, так как он продолжает руководить республикой.

    9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, в которых победил Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов, а его соперницу Светлану Тихановскую поддержали 10,1% избирателей. После этого в республике начались массовые протесты.

    Новости SMI.FM