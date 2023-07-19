Мир 19 июля 2023, 01:07 Евросоюз захотел ввести новую форму поддержки Украины Politico: ЕС планирует создать фонд в размере 20 млрд евро для вооружения ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Евросоюз начал готовить план военной поддержки Украины, который включает поставки оружия и тренировку военных на сумму 20 миллиардов евро. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Новый план рассчитан на снабжение Вооруженных сил Украины в течение следующих четырех лет. Его планируют осуществлять через Европейский фонд мира.

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«Евросоюз предложит создать целевой фонд для поддержки снабжения украинских вооруженных сил на следующие четыре года в размере 20 миллиардов евро», — сказано в статье

По данным авторов материала, такие денежные финансирования на поставки вооружения Украины являются «радикальными идеологическими изменениями» для самовосприятия ЕС, который ранее позиционировали как мирный проект. Еврокомиссия уже попросила страны-участницы ЕС внести дополнительные взносы.

Европейская служба внешних связей ранее сообщила, что в 2023 году из Европейского фонда мира Украине выделят более четырех миллиардов евро на снаряжение.