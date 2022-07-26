Евросоюз захотел удвоить поставки электричества с Украины

Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии обсудит удвоение поставок с Украины. Ее представители организуют встречу уже на этой неделе.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отметила на брифинге, что сейчас уровень поставок украинского электричества находится на уровне 100 мегаватт. Ее слова привело РИА «Новости».

«Представители европейской сети системных операторов передачи электроэнергии встретится на этой неделе, чтобы принять решение по удвоению этого объема», — подчеркнула Симсон.

Не исключено, что решение вступит в силу сразу после достигнутой договоренности. По словам еврокомиссара, благодаря росту поставок электричества Украина получит дополнительные доходы. Они компенсируют последствия конфликта.

В ЕС тоже выиграют, получив доступное электричество на фоне особенно выросших цен.