Евросоюз захотел создать военную миссию на Украине

Евросоюз в связи с военной активностью России планирует создание на Украине военной учебной миссии. Об этом сказано в материале газеты Welt am Sonntag. Автор статьи ссылается на внутренние документы ЕС.

Миссия получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине), указано в статье.

Как сказано в документе, это позволит выразить «солидарности с Украиной» в связи с ситуацией с Крымом и «военной активностью» России около украинских границ.

О создании миссии, как говорится в материале газеты, попросили главы МИД и минобороны Украины, они написали «конфиденциальное письмо» главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю.

Украина придерживается «наглого» стиля политики на международной арене. Подобная манера помогает стране делать шаги вперед, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По словам лидера страны, власти сделали уже много для международной субъектности Украины. Эти достижения Зеленский назвал главной победой в 2021 году.