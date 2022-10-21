Евросоюз за несколько недель доработает меры борьбы с энергокризисом | 360°

Мир 21 октября 2022, 12:08 Евросоюз за несколько недель доработает меры борьбы с энергокризисом Премьер Бельгии Де Кроо: у ЕС уйдут недели на доработку мер по борьбе с энергокризисом piqsels

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Евросоюзу потребуется еще несколько недель на то, чтобы принять антикризисные меры в сфере энергетики, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, приехав на заседание саммита ЕС. Об этом написал ТАСС.

«Я удовлетворен, что мы обсудили [на саммите] эти меры, но теперь для их доработки и уточнения потребуется еще как минимум несколько недель», — подчеркнул бельгийский премьер.

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Он добавил, что для его страны важно достичь снижения цен на электроэнергию для потребителей.

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То, что на саммите не утвердили конкретные меры, Александер Де Кроо объяснил необходимостью «учитывать условия» в каждой стране Евросоюза.

«Ни одна страна не блокирует какие бы то ни было меры просто так — всем нужно, чтобы учитывались их условия», — пояснил он.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что за восемь месяцев Евросоюзу удалось уменьшить зависимость от российского газа на две трети, хотя первоначально были опасения, что это займет немало лет.