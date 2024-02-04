04 февраля 2024, 16:03
Евросоюз взбесился из-за подарка Байдена для Путина
FP: запрет Байдена на экспорт СПГ стал подарком для Путина и испугал ЕС
Решением о запрете экспорта сжиженного природного газа американский президент Джо Байден сделал услугу российскому коллеге Владимиру Путину и вывел из себя Евросоюз. Об этом сообщило издание Foreign Policy.
«Решение Белого дома привело Республиканскую партию в ярость и напугало иностранных союзников США, которые зависят от энергоносителей из США все больше», — отметили авторы статьи.
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Журналисты добавили, что решение Байдена серьезно ослабило энергетическую безопасность во всем мире, а также оказало услугу Владимиру Путину.
«Европа старалась снизить зависимость от энергоресурсов из России, но решение Байдена лишь усилило Путина. Теперь ее поиски альтернативных источников энергии находятся под угрозой», — подчеркнули они.
Американский сенатор Тед Круз отмечал, что указ Байдена о запрете экспорта СПГ продемонстрировал слабость главы государства.
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