Мир 16 декабря 2022, 03:00 Евросоюз выразил готовность продолжать санкционную политику в отношении России ЕС не остановится на девяти пакетах антироссийских санкций РИА «Новости»

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Евросоюз после согласования девятого пакета санкций в отношении России заявил о готовности продолжать санкционную политику, об этом говорится в итоговом заявлении по окончании саммита государств-членов ЕС.

«ЕС остается готовым продолжать усиливать санкционную политику», — говорится в документе.

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Техническая процедура оформления санкционного пакета завершится 16 декабря. После этого информация обо всех ограничениях в отношении России будет опубликована в официальном журнале союза.

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Запад усилил давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Предыдущие пакеты включали в себя персональные и секторальные экономические санкции.

По словам премьера Польши Матеуша Моравецкого, в обновленный санкционный список попали почти 200 россиян. Польские и литовские власти считают, что санкции против России можно пересматривать не чаще раза в год.

Ранее глава немецкого правительство Олаф Шольц заявил, что Евросоюз не будет препятствовать экспорту российского зерна. Европейские государства готовы придерживаться договоренностей между Москвой и ООН. При этом Брюссель намерен нарастить поставки ПВО Украине.