Евросоюз выразил беспокойство из-за ситуации в Гонконге
Официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерика Могерини выступила с призывом к конфликтующим силам в Гонконге прекратить эскалацию. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Reuters.
Могерини заявила, что Евросоюз следит за событиями в Гонконге. В частности, она упомянула эпизоды, когда медиков не пускали к пострадавшим и задерживали.
«Это причина нашей значительной обеспокоенности», — заявила Могерини.
От лица ЕС она призвала Гонконг прекратить насилие и проявить стороны конфликта друг к другу добрую волю.