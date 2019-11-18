Евросоюз выразил беспокойство из-за ситуации в Гонконге

Могерини заявила, что Евросоюз следит за событиями в Гонконге. В частности, она упомянула эпизоды, когда медиков не пускали к пострадавшим и задерживали.

«Это причина нашей значительной обеспокоенности», — заявила Могерини.

От лица ЕС она призвала Гонконг прекратить насилие и проявить стороны конфликта друг к другу добрую волю.