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    03 ноября 2021, 10:35

    Евросоюз выделит средства на информирование жителей Грузии

    Еврокомиссия выделит 5 миллионов евро на информирование грузин о деятельности ЕС

    Полина Гребенщикова

    Еврокомиссия ищет специалиста, который вместе с европейской делегацией займется информированием жителей Грузии о деятельности Евросоюза. Об этом написал RT.

    «Проект поможет делегации ЕС в Грузии эффективно доводить информацию о Евросоюзе, его действиях и их результатах в Грузии», — говорится в тексте тендера.

    Этот специалист должен будет помочь европейской делегации наладить коммуникации в стране и повысить эффективность программ, реализуемых Евросоюзом в Грузии. На проект готовы выделить пять миллионов евро (более 410 миллионов рублей).