Евросоюз выделит средства на информирование жителей Грузии

Еврокомиссия ищет специалиста, который вместе с европейской делегацией займется информированием жителей Грузии о деятельности Евросоюза. Об этом написал RT.

«Проект поможет делегации ЕС в Грузии эффективно доводить информацию о Евросоюзе, его действиях и их результатах в Грузии», — говорится в тексте тендера.

Этот специалист должен будет помочь европейской делегации наладить коммуникации в стране и повысить эффективность программ, реализуемых Евросоюзом в Грузии. На проект готовы выделить пять миллионов евро (более 410 миллионов рублей).