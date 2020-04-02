Евросоюз выделит 100 млрд евро для сохранения занятости в условиях карантина

По словам фон дер Ляйен, деньги пойдут на то, чтобы сохранить людей на их рабочих местах, а также, чтобы помочь бизнесу.

В частности, поддержку окажут рыбакам и фермерам, которые серьезно пострадали от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.

Сайт «Аргументы и факты» отметил, что 100 миллиардов евро удалось изыскать с помощью нового инструмента солидарности SURE.