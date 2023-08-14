Мир 14 августа 2023, 04:53 Евросоюз выделил Украине €20 млрд с февраля 2022 года РИА «Новости»

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Евросоюз с февраля 2022 года выделил Украине военной помощи на 20 миллиардов евро, и эта сумма продолжает расти. Об этом «Известиям» сообщил представитель евродипломатии Петер Стано.

«Сумма включает двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами-членами и финансирование из Европейского фонда мира в размере 5,6 миллиарда евро», — рассказал Стано.

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Европейский фонд мира создали в 2021 году, его объем составляет 5,6 миллиарда евро и рассчитан на период до 2027 года. Но с начала спецоперации большая часть средств фонда ушла на Украину.

В Евросоюзе обсуждают вопрос создания нового фонда поддержки Украины объемом 20 миллиардов евро. Средства из фонда планируют использовать для компенсации расходов стран Евросоюза на покупку вооружений Украине и на обучение солдат ВСУ.

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за дипломатическое решение конфликта на Украине. Прошедшие переговоры в Джидде он назвал «очень важными» и предложил и дальше «давить на Россию», чтобы она поняла, что пошла «по неправильному пути».