Евросоюз выделил миллиард евро на разработку вакцины от коронавируса

Евросоюз выделил один миллиард евро на финансирование международных усилий по разработке вакцины от коронавируса. Вклады в борьбу с COVID-19 внесли и страны-участники ЕС во время онлайн-конференции по сбору средств.

Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе открытия международной донорской онлайн-конференции для сбора средств на разработки вакцины от коронавируса. Она подчеркнула, что миру предстоит жить с новой инфекцией до тех пора, пока не удастся создать вакцину от нее. Поэтому странам необходимо объединиться, чтобы создать не только вакцину, но и средства диагностики заболевания. Ее процитировал ТАСС.

Мы должны добиться, чтобы эти средства достигли всех уголков мира и были доступны для каждого. Для этой цели мы должны собрать 7,5 миллиарда евро, однако это только начало, сегодня начинается продолжительный марафон сбора средств Урсула фон дер Ляйен.

Главы некоторых стран ЕС уже назвали суммы средств, которые они пожертвуют для борьбы с коронавирусной инфекцией. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна выделит более 850 миллионов долларов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что Германия потратит в общей сложности почти два миллиарда евро. 525 миллионов из них пойдут на разработку вакцины, а еще 1,3 миллиарда — на укрепление глобальной системы здравоохранения.

К сбору средств присоединилась и Испания. Председатель правительства королевства Педро Санчес заявил, что страна выделит 125 миллионов евро. В свою очередь президент Франции Эмануэль Макрон объявил, что республика предоставит на разработку вакцины 500 миллионов евро.Большой вклад в борьбу с коронавирусом внесет и Норвегия. Премьер-министр Эрна Сульберг заявила, что страна выделит 220 миллионов на разработку вакцины, а еще свыше миллиарда евро — для Глобального альянса по вакцинам и иммунизации на ближайшие десять лет.

Сбор средств на борьбу с новым типом коронавирусной инфекции продлится две недели. Организаторами онлайн-конференции выступают Германия, Италия, Великобритания, Канада, Норвегия, Франция и Япония, а также Саудовская Аравия — в качестве председателя G20. Кроме того, партнерами мероприятия являются восемь структур — в их числе ВОЗ и Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации.