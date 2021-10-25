Евросоюз выделил деньги Украине

Евросоюз выделил Украине 600 миллионов евро. Деньги были направлены в рамках действия программы макрофинансовой помощи. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Данная дотация Украине является второй по программе помощи. Прошлую выплату страна получила в декабре 2020 года. Представители Еврокомиссии подчеркнули, что больше стране не будут выделять средства.

Ранее в Совфеде отреагировали на высказывание советника президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича о создании ракет, которые смогут долететь до Москвы. Первый заместитель Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал это высказывание показателем слабоумия украинских властей.