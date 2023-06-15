Мир 15 июня 2023, 08:46 Евросоюз выдаст 15 миллионов евро на «развитие инфраструктуры» Украины Lenta.ru: ЕС выделит 15 миллионов евро для Украины и Молдавии на развитие инфраструктуры Freepik

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Евросоюз готов выделить 15 миллионов евро (более 1,3 миллиарда рублей) на «развитие инфраструктуры восстановления и устойчивости» Украины и Молдавии. Для реализации проекта уже ищут подрядчиков, написала Lenta.ru.

Деньги собираются выделить из бюджета Европейского инвестиционного банка. Проект в рамках контракта рассчитан на четыре года.

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«Объем услуг включает в себя техническую помощь и инжиниринговые услуги по полному циклу инфраструктурных проектов», — указано в описание тендера.

Работы нацелены на транспортный, энергетический и цифровой секторы, а также логистику сельского хозяйства и социальную инфраструктуру.

Как отметило издание, 15 миллионов евро выдадут в рамках проекта «Инициатива ЕС для Украины». Всего Украине и Молдавии намерены выделить до 100 миллионов евро — около девяти миллиардов рублей.

США также собираются выделить 437 тысяч долларов (более 35 миллионов рублей), чтобы проанализировать экономическую ситуацию на Украине. Деньги поступят в рамках реализации «страновой» программы, которая поддержит украинскую программу реформ, восстановления и реконструкции.

Америка и ее союзники уже потратили баснословные суммы на Украину, накачивая ее оружием, а против России ввели санкции. Однако скоро «помощь» киевскому режиму сократится, считают аналитики.