Мир 11 декабря 2023, 13:32 Евросоюз выбрал возможных преемников Зеленского СВР: ЕС включил Залужного и Буданова в список возможных преемников Зеленского Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/globallookpress

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Евросоюз определил возможных преемников президента Украины Владимира Зеленского на посту главы государства. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на главу ведомства Сергея Нарышкина.

По данным СВР, кандидатуры вероятных преемников Зеленского обсуждали главы МИД стран ЕС в кулуарах встречи, прошедшей в Брюсселе в ноябре.

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«Отмечалось, что таковым мог бы стать один из высокопоставленных украин­ских военных, например, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный», — указало пресс-бюро.

Евросоюз включил в список кандидатов на пост нового президента Украины руководителя Главного управления разведки Минобороны страны Кирилла Буданова и главу офиса Зеленского Андрея Ермака. Также в ЕС пришли к выводу, что возглавить Украину мог бы бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович или мэр Киева Виталий Кличко, отметили в СВР.

Ранее газета Financial Times сообщила, что президент Украины может в ближайшее время потерять двух главных союзников — Евросоюз и США. По данным FT, причина в разногласиях, возникших в ЕС и Соединенных Штатах по вопросу помощи Украине.