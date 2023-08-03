Мир 03 августа 2023, 15:25 Евросоюз ввел запрет на экспорт в Белоруссию оружия и боеприпасов Евросоюз запретил экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов в Белоруссию

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Евросоюз ввел очередные ограничения против Белоруссии за обход санкции в отношении России из-за украинского конфликта. Об сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

По данным ЕК, новые ограничительные меры помогут предотвратить «обход российских санкций через Белоруссию». Известно, что Евросоюз ввел запрет на экспорт в республику товаров и технологий, которые способствуют военному совершенствованию страны. В том числе речь идет об огнестрельном оружии и боеприпасах.

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«Совет также вводит дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли», — отметили в заявлении Еврокомиссии.

Журналист Саймон Дженкинс в материале для британской газеты The Guardian написал, что страны Запада оказались в ловушке и подтолкнули миллионы людей к катастрофе, вводя антироссийские санкции. Он напомнил, что европейские потребители энергоресурсов страдают от роста цен, который спровоцировали ответные меры со стороны России.