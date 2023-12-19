Мир 19 декабря 2023, 12:18 Евросоюз ввел во внешнюю торговлю правило No Russia Евросоюз ввел импортно-экспортные ограничения против РФ на ряд товаров РИА «Новости»

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Европейские власти в рамках 12-го пакета санкций против России ввели импортно-экспортные ограничения. В ЕС обязали компании из Европы указывать в контрактах запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в Россию. Информацию об это разместили в заявлении Совета Евросоюза.

Так называемое правило No Russia касается товаров, которые можно использовать для нужд военно-промышленного комплекса (ВПК) России. В заявлении подчеркнули, что это решение должно остановить технологическое совершенствование российского оборонного сектора.

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Речь в том числе идет об алюминиевых изделиях, проволоке из меди, химикатах, литиевых батареях, термостатах, двигателях. Ограничения также затронули лицензии на программное обеспечение и производственное оборудование. Уточняется, что ЕС вводит запрет на импорт сжиженного пропана «с 12-месячным переходным периодом».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что экономические рестрикции против России наносят ущерб тем, кто их вводит. Европа, объявив о новом пакете санкций, фактически действует по указке США, отметил парламентарий.