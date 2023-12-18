Мир 18 декабря 2023, 23:04 Евросоюз ввел санкции против сына Дмитрия Медведева РИА «Новости»

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Илья Медведев, сын заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, попал в санкционные списки Евросоюза. Информация об этом появилась в постановлении, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Согласно тексту постановления, 28-летний Илья Медведев занимается организацией предоставления цифровых услуг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По мнению еврочиновников, таким образом он подрывает суверенитет и независимость Украины.

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Кроме того, в 12-й пакет антироссийских санкций попали глава Республики Алтай Олег Хорохордин и руководитель Башкирии Радий Хабиров.

Всего в рамках нового пакета антироссийских санкций в списки попали 147 фигурантов. 61 из них — физические лица, а 86 — организации. Общее число российских физических и юридических лиц, попавших под ограничения Евросоюза почти достигло двух тысяч человек.

Европейский союз утвердил новый пакет антироссийских санкций в понедельник, 18 декабря.