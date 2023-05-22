Мир 22 мая 2023, 16:23 Евросоюз ввел санкции против Ирана за нарушения прав человека ЕС ввел санкции против двух организаций и 5 лиц из Ирана за нарушение прав человека РИА «Новости»

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Евросоюз ввел очередной пакет санкций против Ирана из-за нарушения прав человека, внеся в черный список две организации и пять человек. Данные привели в официальном журнале ЕС.

«Два юридических лица и пять человек включены в перечень юридических и физических лиц, против которых применят ограничительные меры в соответствии с обязательством ЕС решать вопросы, вызывающие озабоченность в Иране», — указали в сообщении.

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Включенные в санкционный список юридические и физические лица связаны с Корпусом стражей исламской революции, который якобы несет ответственность за жесткое подавление протестов в стране.

Евросоюз уже ввел семь пакетов санкции в отношении Ирана за якобы нарушение прав человека. Ограничения заключаются запрете на въезд в страны содружества, заморозке европейских активов и запрете европейским бизнесменам вести дела с попавшими под санкции компаниями.