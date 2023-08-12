Мир 12 августа 2023, 22:08 Евросоюз введет санкции против Нигера в поддержку усилий ЭКОВАС Боррель: ЕС введет санкции против Нигера в поддержку усилий ЭКОВАС Flickr

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Евросоюз подготавливает новые санкционные ограничения против Нигера и «поддерживает все усилия» Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), в том числе военные. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, сообщил ТАСС.

Глава евродипломатии отметил, что ЕС положительно относится к решениям по ситуации в Нигере, принятым лидерами государств ЭКОВАС в ходе второго саммита. Особенно Брюссель приветствует желание найти дипломатический подход к нынешнему кризису, включая одновременную мобилизацию резервов сообщества.

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«Евросоюз полностью поддерживает усилия, предпринимаемые ЭКОВАС, и готовится внести вклад в их реализацию на практике путем введения нового режима индивидуальных санкций (против Нигера — прим. ред.)», — заявил Боррель.

Как добавил RT, созданный мятежниками военный совет приказал привести всех бойцов Нигера в состояние боевой готовности из-за вероятного вторжения сил ЭКОВАС.

Ранее мятежники в Нигере обвинили военных Франции в нападении на национальную гвардию. Они отметили, что французские бойцы нарушили воздушное пространство африканской страны.