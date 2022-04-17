Евросоюз введет санкции против энергетического и банковского сектора РФ

Евросоюз занимает рассмотрением вопроса о введением нового пакета ограничительных мер против России, которые затронут энергетический и банковский сектора России. Об этом газете Bild сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Пока что мы обсуждаем энергетические вопросы и, конечно, банковские. В частности, Сбербанк, на который приходится 37% всего банковского сектора сектора», — сообщила она.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС разработают умные механизмы, позволяющие затронуть энергоносители.

Британский журнал The Economist написал, что США не могут склонить Индию в сторону антироссийских санкций, которая не хочет терять важного торгового партнера.

Издание The Daily Telegraph написало, что указ премьер-министра РФ Михаила Мишустина о параллельном импорте серьезно связал руки западным странам в возможности накладывать новые ограничения.