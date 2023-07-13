Мир 13 июля 2023, 10:34 Евросоюз вслед за НАТО отправит на Украину военных инструкторов El País: Евросоюз отправит на Украину военных инструкторов, когда позволят обстоятельства Freepik

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Обучение украинских военных предложили проводить не в Польше и Германии, а непосредственно на Украине. Евросоюз командирует своих инструкторов, когда позволят обстоятельства, сообщила испанская газета El País.

Журналисты получили внутренний документ Европейской службы внешних связей (EEAS), в котором шла речь об укреплении противовоздушной обороны киевского режима, поставке передовых систем, ракет и истребителей за счет союзников, передислокации обучения из Германии и Польши на Украину. Последнее европейцы решили организовать, когда позволят обстоятельства.

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«Брюссель планирует сделать значительный количественный скачок в политике поддержки Украины», — пришел к выводу автор статьи.

В объединении подсчитали, что в 2023 году киевскому режиму выделят из Европейского фонда мира свыше четырех миллиардов евро на снаряжение. Несмотря на это, Украина, по мнению чиновников, по-прежнему нуждается в долгосрочной поддержке.

Большое количество шведских, британских, французских и турецких наставников ВСУ из НАТО уже работали на Украине. Весной 2022 года они прятались в подземельях металлургического комбината «Азовсталь».