Евросоюз внес еще 55 россиян в новые санкционные списки

Евросоюз усилил ограничительные меры против России. В санкционный список попали 55 человек. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна.

По словам французского министра, главы МИД входящих в Евросоюз стран 18 июля провели встречу в Брюсселе. По итогам переговоров они решили усилить антироссийские санкции. Одной из принятых мер стал запрет на импорт золота из России.

«Также мы усилили индивидуальные санкции, приняв дополнительные ограничительные меры против ряда лиц. Эти меры коснулись 55 человек», — сказала Колонна на заседании комиссии по международным делам в сенате Франции. Ее слова привело РИА «Новости».

При этом министр не стала раскрывать конкретных имен.

Ранее РЖД потребовали от Евросоюза отменить объявленные санкции. Российская компания назвала ограничительные меры дискриминационными по отношению к россиянам. Она подчеркнула, что санкции мешают холдингу выполнять гуманитарные и социально значимые функции.

Европейские страны уже неоднократно предупреждали о последствиях антироссийских санкций. Одним из последних стал немецкий журналист Эрик Бонзе. Он предрек Европе глобальный кризис из-за политики по отношению к России.