Евросоюз в рамках нового пакета санкций решил запретить импорт из России стальной продукции | 360°

Мир 29 сентября 2022, 08:47 Поделиться Telegram

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Viber Евросоюз в рамках нового пакета санкций решил запретить импорт из России стальной продукции Politico: ЕС намерен запретить ввоз из РФ некоторых видов продукции из стали РИА «Новости»

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Евросоюз в рамках планируемого восьмого пакета санкций наложит запрет на импорт из России некоторых видов продукции из стали. Об этом сообщила Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии по новому санкционном пакету.

Издание раскрыло, что ЕС намерен ввести санкции против «Алросы» и запретит ввоз из России некоторых драгоценных металлов и камней. Но российских алмазов ограничения не коснуться. Планируется запретить ввоз в Европу из РФ косметики, дезодорантов, мыла и туалетной бумаги.

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Кроме того, намечено ограничить экспорт в РФ определенные виды полупроводников, чипов.

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Новый проект санкций может запретить и предоставление ряда услуг: архитектурных, инженерных и консультаций в области информационных технологий для граждан и компаний из России.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует объявить санкции против президента концерна «Калашников» Алана Лушникова, певца Николая Расторгуева и философа Александра Дугина. ЕК представила меры послам Евросоюза на встрече в среду, 28 сентября. Под ограничения могут попасть около 30 человек и восемь компаний.

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