Евросоюз уже начал работу над седьмым пакетом антироссийских санкций, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в интервью Польскому агентству печати. Политик отметил, что они должны быть гораздо серьезней предыдущих.

«Санкции должны быть еще острее: в контексте газа, который Россия по-прежнему может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT», — заявил представитель МИД Польши.

Также замминистра отметил, что в седьмой пакет нужно включить запрет поставки в Россию технологий. Яблоньский считает, что необходимо конфисковать, а не просто заморозить российские активы. Он отметил, что работа в этом направлении уже ведется.

Польский политик признал, что остается проблема обхода санкций разными субъектами, в том числе оплата российского газа в рублях.

Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России 3 июня, обсуждения велись в течение месяца. Странам ЕС пришлось пойти на уступки по отношению к запрету импорта российской нефти. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что западные политики вынуждены «выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран», арсенал по сдерживанию России исчерпан.