Мир 11 мая 2023, 11:44 Евросоюз увеличит военные расходы на 70 миллиардов евро в ближайшие три года Глава дипломатии Боррель: в ближайшие три года ЕС потратит 70 млрд евро на оборону РИА «Новости»

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Страны Европейского союза намерены увеличить свои военные расходы на 70 миллиардов евро в ближайшие три года. Об этом на брифинге сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, его слова привел ТАСС.

«В ближайшие три года страны Евросоюза потратят около 70 миллиардов евро на расширение собственных военных возможностей», — сказал он.

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По его словам, в настоящее время члены Евросоюза обязаны направить на Украину все оружие и боеприпасы, которое у них есть.

«Все расходы потом мы компенсируем», — заключил Боррель.

Глава евродипломатии признавался, что без поддержки Запада украинский конфликт закончится за несколько дней.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что если поставки вооружений для ВСУ прекратятся, то в Европе начнется полномасштабная война. По его словам, в этом случае уже никто не сможет «спокойно сидеть и поедать круассанчики».