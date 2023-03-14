Мир 14 марта 2023, 07:46 Евросоюз утвердил продление санкций против России ЕС утвердил продление санкций против России, исключив из списка Стремоусова РИА «Новости»

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Евросоюз в очередной раз продлил на полгода антироссийский санкционный список, исключив из него погибшего заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова и других умерших. Это следует из постановления Совета ЕС, опубликованного в «Официальном журнале Евросоюза», передал ТАСС.

«Ввиду продолжающихся действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и угрожающих им, решение следует продлить еще на шесть месяцев», — уточнили в документе.

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Из санкционного списка исключили умерших депутата Госдумы Николая Петрунина, главреда «Комсомольской правды» Николая Сунгоркина и заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова.

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Ранее сербы потребовали отставки высказавшегося за антироссийские санкции министра хозяйства Раде Басты. По его мнению, за отказ от поддержки западных ограничений Сербия платит слишком высокую цену.