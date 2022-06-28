Евросоюз уличили в желании заставить Киев отдать Москве территории

Руководство европейских стран хочет вынудить Киев прийти к компромиссу с Москвой и пойти на территориальные уступки. Об этом сообщил в своей колонке на портале «Украина.ру» бывший киевский дипломат Ростислав Ищенко. По его словам, саммит G7 показал раскол евроатлантического альянса по вопросу ситуации в стране.

«По сути, семерка раскололась на ЕС и всех остальных. Если США, Канада, Великобритания и Япония пока еще готовы наращивать санкционное давление на Россию, а Джонсон лично даже пытается открыть на Балтике против России второй фронт, то ЕС уже достаточно напуган развитием событий», — написал Ищенко.

Экс-дипломат указал на то, что Брюссель, Рим, Париж и Берлин прекрасно видят предупреждения РФ о недопустимости дальнейшего ухудшения отношений. Поэтому, столкнувшись с угрозой разрушения собственных экономик в ближайшие месяцы, европейцы «желают любой ценой найти с Россией некий компромисс и принудить Украину заключить мир, даже ценой потери значительных территорий».

Ранее экс-кандидат в президенты США, бывший член Палаты представителей конгресса Тулси Габбард заявила о том, что Соединенные Штаты должны прекратить снабжать Украину вооружением, а президенту Владимиру Зеленскому придется пойти на территориальные уступки России.