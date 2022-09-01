Евросоюз уговаривал Зеленского пойти на переговоры с Россией – Ющенко | 360°

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Евросоюз уговаривал Зеленского пойти на переговоры с Россией – Ющенко

Экс-президент Украины рассказал, как ЕС уговаривал Владимира Зеленского на переговоры

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Лидеры Евросоюза уговаривали президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией, однако украинцы не пойдут на компромисс. Об этом в интервью сайту «Украинская правда» заявил бывший президент страны Виктор Ющенко.

По его словам, ради национальной идеи украинцы как нация готовы заплатить большую цену. Западные страны подталкивали власти к компромиссу. Например, бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал пойти на переговоры, а бывший госсекретарь США Генри Киссинджер — согласиться на территориальные уступки.

«Из Европы, я не буду называть имена, но приезжали вместе президенты и премьеры с одним посылом для президента Зеленского: „Садись за стол, садись за стол, потом разберемся“», — сказал он.

Однако сейчас Украина не готова пойти на это. Виктор Ющенко заявил, что после событий этого года планку национального понимания подняли очень высоко.

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