23 января 2024, 11:35
Евросоюз столкнулся с трудностями при работе над новыми антироссийскими санкциями
Politico: ЕС осознал, что крупные объекты РФ уже находятся под санкциями
У Евросоюза появились очередные трудности при составлении новых антироссийских санкций. Оказалось, что на «все крупные объекты» уже наложили ограничения, сообщила газета Politico.
«Самая большая проблема заключается в том, что „все крупные объекты уже находятся под санкциями“», — сообщил изданию один из высокопоставленных дипломатов ЕС.
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Поскольку попытки сократить потоки доходов России в лучшем случае имели неоднозначные результаты, Евросоюз сосредоточил большую часть своих усилий на борьбу с обходом политики не на российском экспорте, а на российском импорте.
«Обход по-прежнему остается главной головной болью», — написала газета.
Как отметило СМИ, сложность в том, что некоторые товары, которые хотят запретить ЕС, не подпадают под санкции. Они могут «находиться в чем-то, что, на первый взгляд, кажется совершенно невинным». Сейчас Евросоюз активно выступает за усиление импортных ограничений в отношении российских поставщиков.
Европейский союз начал обсуждение нового пакета санкций против России. Новый, 13-й пакет планируется утвердить к 24 февраля. Они надеются ужесточить способности России обходить ограничения и запреты через третьи страны и компании внутри ЕС. Но РФ готова ответить на готовящийся пакет санкций, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Санкции
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