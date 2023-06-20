Мир 20 июня 2023, 15:33 Евросоюз столкнулся с дефицитом материалов для производства снарядов Глава дипкорпуса ЕС Боррель назвал дефицит сырья для снарядов угрозой безопасности РИА «Новости»

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Евросоюз столкнулся с нехваткой собственных материалов для производства боеприпасов. Это мешает расширению производства и ставит страны в зависимость от импорта. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил руководитель дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель, представляя Стратегию экономической безопасности.

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация с дефицитом сырья для оборонно-промышленных предприятий ставит под угрозу автономию Евросоюза и несет опасность безопасности всех стран.

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«Для повышения производства боеприпасов нам не хватает критических материалов, которые необходимо импортировать. Это ослабляет нашу стратегическую автономию, представляет серьезный риск для нашей безопасности», — заявил Боррель.

Как напомнила газета «Известия», накануне власти Евросоюза заявили о планах обязать производителей взрывчатки направлять свою продукцию предприятиям, которые занимаются производством снарядов для Украины. Это временная мера, которая пока не получила одобрения, но уже вызвала осуждение ряда стран. По мнению политиков, это прямое вмешательство властей ЕС в бизнес и попытки раскрытия коммерческих тайн.

О критической ситуации с запасами боеприпасов в европейских странах заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что арсеналы входящих в альянс стран опустели и их нужно наполнить в самые кратчайшие сроки, задействовав военную промышленность на полную мощность.