Мир 02 мая 2023, 09:39 Евросоюз стал заложником Польши и стран Прибалтики — сенатор Пушков Сенатор Пушков заявил, что прием в ЕС восточноевропейских стран похоронил идею автономии Unsplash

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Идея стратегической автономии Европы оказалась нереализуемой из-за того, что в Евросоюз приняли восточноевропейские страны. Об этом написал в своем Telegram-канале член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал призыв президента Франции Эммануэля Макрона двигаться к стратегической автономии Европы, перестать подстраиваться под «американский ритм» и последовавший за этим ответ Польши о том, что США — ее важный стратегический союзник.

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«Прием восточноевропейских стран в Евросоюз похоронил идею европейской автономии, но в Париже и других столицах старой Европы почему-то об этом вовремя не догадались», — написал он.

Алексей Пушков заявил, что французским политикам стоило заранее подумать о последствиях расширения Евросоюза за счет Польши и Прибалтики. По его словам, Франция нивелировала свой суверенитет, а европейские страны стали заложниками таких союзников.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что лозунгом председательства его страны в Евросоюзе в 2025 году станет сближение с США.