Евросоюз стал расширять свой оборонный потенциал
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз занимается реализацией военной программы PESCO, задача которой — расширить оборонный потенциал. Об этом сообщила НСН.
Он уточнил, что ЕС впервые провел оценку своих военных сил. В дальнейшем будет создан документ с оценкой угроз безопасности Евросоюза «Стратегический компас».
«Завершение этой работы потребует пары лет, документ будет носить конфиденциальный характер», — уточнил Боррель.