Евросоюз стал расширять свой оборонный потенциал

Он уточнил, что ЕС впервые провел оценку своих военных сил. В дальнейшем будет создан документ с оценкой угроз безопасности Евросоюза «Стратегический компас».

«Завершение этой работы потребует пары лет, документ будет носить конфиденциальный характер», — уточнил Боррель.