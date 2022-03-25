Евросоюз создаст фонд помощи Украине

Главы стран ЕС согласились создать фонд солидарности с Украиной. Они приглашают присоединиться к ним международных партнеров. Об этом сказано в заключениях по первому дню встречи лидеров государств Евросоюза.

«Европейский союз привержен предоставлению поддержки украинскому правительству в его неотложных нуждах, а после прекращения натиска России — восстановлению демократической Украины. С этой целью Европейский совет соглашается создать трастовый фонд солидарности с Украиной и приглашает к участию своих международных партнеров», — сказано в релизе, который процитировало РИА «Новости».

Европейский совет призвал организовать международную конференцию. Так можно будет собрать средства в рамках этого трастового фонда.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз не допустит оплаты газа из России в рублях. По ее словам, такой вариант является неприемлемым. Поскольку, по ее мнению, выплаты в рублях станут нарушением антироссийских ограничений, введенных ЕС.