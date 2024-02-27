27 февраля 2024, 04:35
Евросоюз создал коалицию по поставкам дальнобойных ракет Украине
Макрон объявил о создании коалиции в ЕС для поставок Украине дальнобойных ракет
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании европейской коалиции для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Об этом сообщило РИА «Новости».
Трансляция его выступления велась на странице Елисейского дворца в социальной сети X.
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«Мы решили создать девятую коалицию для глубоких ударов — то есть бомбы и ракеты дальнего действия», — заявил французский лидер.
Макрон добавил, что в планах привлечение всех стран, у которых есть такие оборонные возможности, чтобы начать поставки новых вооружений для Украины.
По его словам, уже существуют восемь европейских коалиций, в рамках которых ВСУ отправляют системы противовоздушной обороны, артиллерию и боеприпасы.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что если Франция начнет поставлять Украине истребители, это приведет к третьей мировой войне, а также к обнищанию страны. Политик призвал отправить Макрона в отставку, выйти из НАТО и Евросоюза, чтобы защитить существующий мир от «этих безумцев».
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