Мир 27 февраля 2024, 04:35 Евросоюз создал коалицию по поставкам дальнобойных ракет Украине Макрон объявил о создании коалиции в ЕС для поставок Украине дальнобойных ракет РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании европейской коалиции для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Об этом сообщило РИА «Новости».

Трансляция его выступления велась на странице Елисейского дворца в социальной сети X.

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«Мы решили создать девятую коалицию для глубоких ударов — то есть бомбы и ракеты дальнего действия», — заявил французский лидер.

Макрон добавил, что в планах привлечение всех стран, у которых есть такие оборонные возможности, чтобы начать поставки новых вооружений для Украины.

По его словам, уже существуют восемь европейских коалиций, в рамках которых ВСУ отправляют системы противовоздушной обороны, артиллерию и боеприпасы.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что если Франция начнет поставлять Украине истребители, это приведет к третьей мировой войне, а также к обнищанию страны. Политик призвал отправить Макрона в отставку, выйти из НАТО и Евросоюза, чтобы защитить существующий мир от «этих безумцев».